Lazio, Tare: "Scudetto? Se a due o tre giornate dalla fine ci troviamo lì..."

CAGLIARI - La Lazio vuole vincere per accorciare su Juventus e Inter. Davanti c’è il Cagliari però, i sardi fin qui stanno volando. Il ds Igli Tare, nel pre partita, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Serve grande umiltà. Le aspettative sono cambiate e ci sono discorsi che secondo me sono fuori luogo. Siamo però consapevoli del lavoro fatto negli ultimi anni. Questo gruppo ha talento e forza, dobbiamo andare passo dopo passo e tenere i piedi per terra. Lo scudetto non fa paura, ma abbiamo degli obiettivi. Prima raggiungiamo quelli, poi se a due-tre giornate dalla fine siamo in lotta non ci nascondiamo e proviamo anche a vincerlo. Ma è un discorso prematuro e che chi vuole bene a questa squadra deve restare cauto”.

