Inzaghi: "Il nostro scudetto è la Champions. Mercato? Dopo la Supercoppa..."

CAGLIARI - Non molla mai la Lazio di Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste, con il 2-1 al Cagliari, infila l’ottava vittoria consecutiva e vola ancora più in alto in Serie A. Ai microfoni di Sky Sport, Inzaghi ha detto la sua sul momento magico: “Abbiamo fatto una partita importante. Siamo andati sotto con un gran gol di Simeone, ma siamo rimasti lucidi. Chi è entrato ha fatto la differenza. La vittoria è meritata. Il recupero? C’è il regolamento: i cambi, i sanitari e altre situazioni. Ho fatto i complimenti ai ragazzi e al Cagliari. Era difficile vincere qua, in un ambiente caldo i miei sono stati bravi. Sono d’accordo con Tare sullo scudetto. Ora abbiamo lucidità, capiamo il momento. Il nostro scudetto è arrivare tra le prime quattro. Sono rimasto con fiducia perché conosco i ragazzi. Guardiamo in alto, otto vittorie non sono un caso, ma sono frutto di un lavoro lungo. C’è un grande rapporto tra me, lo staff, i giocatori”. Sull’atteggiamento: “Non è semplice giocare ogni 3 giorni, tanti ragazzi erano in campo anche con il Rennes. Nel primo tempo, stasera, abbiamo avuto delle occasioni. La partita era in salita, il gioco lo abbiamo creato. Domenica c’è la Supercoppa, Leiva, Acerbi e Lulic hanno giocato con la diffida”. Sul possibile mercato di gennaio: “Con la società c’è un continuo confronto. La promessa è di parlarne dopo la Supercoppa. Oggi chi è entrato ha dato delle risposte: Jony, Cataldi e Caicedo hanno fatto la differenza. In questi 4 anni la società non mi ha mai messo in discussione. Il gruppo è unito, lavoriamo sodo”.

La Lazio ribalta il Cagliari all'ultimo: 2-1 e si vede la vetta