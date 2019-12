Lazio, tutti a cena per Natale. Lulic: "Vogliamo la Supercoppa". Video

ROMA - Tutti a cena per festeggiare il Natale e il momento magico. Ecco la Lazio a tavola in scena a Spazio Novecento, quartiere Eur. Il menù è interessante: dalle eliche trafilate al bronzo con verdure mediterranee e pesto, alla mousse ai frutti di bosco con cioccolato bianco, passando per una guancia di vitella brasata alle erbe aromatiche. E dopo qualche brindisi con vino e spumante: in primis in onore della vittoria di ieri contro il Cagliari, poi per la finale di Supercoppa contro la Juventus di domenica prossima. Il primo ad arrivare? Francesco Acerbi, che ha commentato ironico: "Sono già qui perché non avevo nulla da fare". Poi via via tutti gli altri, con un'accoglienza molto calorosa per Immobile e Caicedo da parte di circa 400 tifosi appostati all'entrata del locale. Presenta anche il presidente Claudio Lotito, tra gli ultimi a calcare la passerella d'ingresso. C'è pure Olympia, la star della serata tra musica, brindisi e risate.

Lazio, tutti alla cena di Natale: che look Ciro e Jessica Immobile!

Lazio, una cena pensando alla Supercoppa

I biancocelesti giovedì partono per Riad, domenica la Juventus cerca vendetta dopo il ko di campionato. E il capitano Senad Lulic, durante la cena natalizia, ha parlato della sfida ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sarà la mia prima finale internazionale. Ci giochiamo un trofeo in una partita secca in cui può succedere di tutto. C’è la voglia di chiudere al meglio questo anno, sarebbe fantastico alzare la coppa. Serve la perfezione per battere la Juventus, così come è stato all’Olimpico. Faccio gli auguri di buon Natale a tutti i laziali. Questo gruppo è unito, ci stiamo divertendo non solo in campo, ma anche fuori". Poi tocca a Marco Parolo: "Dopo Cagliari l’entusiasmo è alle stelle, tutto è figlio anche dei risultati che si fanno. Ora vediamo se domenica riusciamo a fare un altro bel regalo. Le esultanze finali? Stiamo facendo più scatti per esultare al novantesimo che in campo. Tutto nasce dallo spirito di gruppo, mettiamo tutto in campo, ora dobbiamo continuare così”.

Immobile e il momento

Se la ride anche Ciro Immobile durante la cena. Il bomber biancoceleste ha raccontato ancora di Cagliari ai microfoni di Lazio Style Channel: “Strakosha ha fatto una super parata su Nainggolan. Se ne parla poco perché poi il Panterone ha purgato e Luis ha fatto un bel gol. A fine partita poi, la prima cosa che è venuta spontanea è stata andare sotto i tifosi. Hanno fatto tanti chilometri per venirci a vedere. Bello festeggiare con loro, abbiamo bisogno del loro supporto sia in casa che in trasferta. Stiamo facendo bene e il merito è un po' di tutti, l'entusiasmo ti trasporta. Supercoppa? La Juventus sarà arrabbiata per il risultato del campionato. Ci aspetta una partita difficile, una finale che dobbiamo preparare con il lavoro in allenamento, come stiamo già facendo”.