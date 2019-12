Lazio, Luis Alberto c'è: lo spagnolo pronto per la Supercoppa

ROMA - I sorrisi di Luis Alberto ieri sera alla cena di Natale lo lasciavano intuire: è tutto ok in vista della Supercoppa. Stamattina i controlli alla clinica Paideia non hanno evidenziato infortuni all’adduttore. Il numero 10 della Lazio, nel match contro il Cagliari, aveva accusato un fastidio muscolare. Allarme rientrato, si deve solo gestire in vista della sfida di domenica contro la Juventus a Riad. Nel pomeriggio, sul prato verde di Formello, Luis si è scaldato a parte, poi si è unito al resto del gruppo. Ha vestito i panni del jolly, Simone Inzaghi cerca di non forzare i carichi dopo tante partite giocate in poco tempo. Senza lo spagnolo la Lazio non ha il suo punto fermo, la mente del gioco, l’uomo assist. Ha tranquillizzato tutti, per la finale di Supercoppa ci sarà. L’allenatore biancoceleste tira un sospiro di sollievo e punta i bianconeri. Domani la partenza per l’Arabia Saudita. Alla sfida di domenica manca sempre meno, in palio c’è il primo vero obiettivo della stagione.

