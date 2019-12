Yazici domani a Roma per l'operazione al legamento crociato

ROMA - Yusuf Yazici, centrocampista ex Trabzonspor passato in estate al Lilla, domani sarà a Roma, a Villa Stuart, per sottoporsi a un'operazione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro dopo il grave infortunio riportato sabato scorso nel match di Ligue 1 contro il Monaco. Il calciatore turco nella finestra estiva di mercato era stato accostato alla Lazio di Simone Inzaghi, ma poi non se ne fece nulla e il classe '97 scelse il Lilla. Inizio di stagione non esaltante per lui che fin qui ha collezionato 25 presenze tra campionato, Champions League e coppa nazionale, siglando solo una rete contro il Bordeaux il 26 ottobre. Yazici è stato uno dei pilastri della nazionale turca nella fase di qualificazione a Euro 2020, ma il grave infortunio riportato sabato potrebbe costringerlo a rimanere fuori dalla lista dei convocati. Yazici, intanto, svolgerà la riablitazione post-operatoria a Roma sotto la supervisione del Prof. Mariani.