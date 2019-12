Lazio, oggi festa e allenamento a Formello: cancelli aperti per i tifosi

ROMA - Si riparte, la Lazio torna ad allenarsi a Formello e lo farà con i tifosi al suo fianco. Cancelli aperti alle ore 15 per festeggiare anche la vittoria della Supercoppa contro la Juventus. Sarà un pomeriggio speciale al Fersini, ma bisogna ritrovare subito la concentrazione giusta dopo la pausa natalizia. Inzaghi inizierà a preparare la sfida contro il Brescia in programma domenica 5 gennaio alle ore 12.30. Non è finita, perché l’11 all’Olimpico arriva il Napoli per un match dal sapore di Champions. Saranno gli ultimi 180’ del girone d’andata, serve chiudere in bellezza.

La Lazio con i suoi tifosi

I tifosi saluteranno la squadra, guarderanno Olympia e la Supercoppa. Dall’abbraccio di Fiumicino il giorno dopo la notte magica di Riyad, al pomeriggio da passare insieme ai giocatori per dargli la giusta carica. C’è tanto entusiasmo, ma serve subito anche la concentrazione. Inzaghi al Rigamonti dovrà fare a meno di Leiva e Luis Alberto, che hanno rimediato il giallo contro la Juve in Supercoppa e sono costretti a scontare un turno di squalifica. Occhio anche ai diffidati Acerbi, Lulic e Parolo. Inzaghi ha già pronte le alternative: Cataldi prenderà il posto di Leiva, Parolo quello di Luis. Ancora non disponibili Lukaku e Vavro. Ma c'è anche un'altra buona notizia: il settore ospiti dello stadio del Brescia è tutto esaurito: la Lazio non è mai sola.