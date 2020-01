Lazio, l'ex Ederson si ritira: "Non sono più al 100%"

ROMA - Fine corsa, Ederson Honorato Campos getta la spugna. L’ex Lazio dice addio al calcio, lo fa a 33 anni (il 13 ne compirà 34) dopo una carriera ricca di lampi di classe e tanti infortuni. Ma non solo: il brasiliano, nel 2018, ha sconfitto anche un tumore. Una situazione difficile che lo ha tenuto lontano dai campi. Ora basta, il suo futuro sarà sempre nel calcio, ma non da giocatore.

Lazio, l’ex Ederson lascia

Un dieci moderno, veloce, fisico e con tanta qualità. Ederson poteva davvero diventare uno dei migliori. Nel 2003 vince il Mondiale Under 17 con il Brasile e si inizia a parlare di lui. Dalla Juventude fa il grande salto al Nizza, poi il Lione. Arriva alla Lazio nel 2012 a parametro zero e con il passaporto italiano dopo il matrimonio con la sua Patrizia. In totale 50 presenze, 5 gol e 4 assist. Indossa la maglia numero 10, ha voglia di ritrovarsi in biancoceleste, ma i tantissimi infortuni non gli permettono mai di esplodere in maniera definitiva. Lascia Roma e ritorna in Brasile, al Flamengo. Gioca con discontinuità, vince la sua battaglia contro un tumore al testicolo, non perde mai il sorriso. Ora però dice basta: “Mi sarebbe piaciuto continuare fino a 38 anni, ma a causa soprattutto dei problemi al ginocchio ho capito di non essere al 100%. In questi casi è meglio ritirarsi”, le sue parole a Tv Fronteira. L’ex Lazio guarda già avanti: “Non so cosa mi aspetta nel futuro. Una cosa posso dirla però: mi piacerebbe lavorare con i giovani, con i talenti del domani”.