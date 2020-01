S.S. Lazio: 120 di gloria

ROMA - Il popolo biancoceleste è pronto per brindare ai 120 anni di storia della SS Lazio. E' tutto pronto per dare il via ai festeggiamente per il celebrare il compleanno della Lazio che giovedì 9 Gennaio 2020 compie 120 anni. Una ricorrenza importantissima per la società e per tutti i tifosi; la data del 9 Gennaio è da sempre la data più attesa e sentita; è tutto pronto per dare il via alla festa che come ogni anno si terranno a Piazza della Libertà.

L' entusiasmo del popolo biancoceleste è alle stelle dopo le 9 vittorie consecutive e la conquista della Supercoppa contro la Juventus

