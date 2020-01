Lazio, Tare: "Scudetto? Non ci riguarda"

ROMA - Dalla festa della società al premio Bigiarelli. Sono giorni ricchi di impegni per il ds Igli Tare, che non si distrae mai troppo dall'obiettivo: "Siamo solo a metà strada, abbiamo vinto tante battaglie ma dobbiamo vincere la guerra. Scudetto? Sono discorsi che non ci riguardano, il nostro obiettivo è sempre stato la Champions League", le sue parole a margine della cerimonia dei 120 anni del club biancoceleste in corso di svolgimento al Salone d'Onore del Coni. "Sognare è bello ma io sono un professionista e cammino con i piedi per terra - ha proseguito Tare parlando della squadra terza in classifica è reduce da nove vittorie di fila - Dobbiamo restare umili, concentrati e consapevoli di essere una grande squadra. Poi se ci dovessimo trovare a lottare per qualcos'altro nelle ultime giornate allora non ci tireremo indietro". Sabato Immobile e compagni affronteranno il Napoli allo stadio Olimpico nell'ultima giornata del girone d'andata: "Vincere farebbe capire che abbiamo battuto un'altra grande ma soprattutto darebbe continuità a questo record di vittorie consecutive", ha chiosato Tare.

Lazio, Castel Sant'Angelo si illumina per te: ecco la festa per i 120 anni del club