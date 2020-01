Lazio, Inzaghi pensa al Napoli: Lulic ok, Correa in forte dubbio

FORMELLO - In casa Lazio è giorno di festa, ma Simone Inzaghi ora chiede concentrazione. Le ultime ore sono state belle e molto vissute, con la cena e il brindisi a Castel Sant’Angelo in occasione del 120esimo compleanno del club. Ma ora testa al Napoli. Il tecnico biancoceleste, nella seduta mattutina sorride per il rientro di Senad Lulic. Il capitano ha partecipato a tutta la seduta e alle prove tattiche, contro la formazione di Gattuso ci sarà. I problemi alla caviglia sono praticamente alle spalle, stringerà i denti, è rientrato dopo qualche giorno di stop. Stesso discorso per Jony. Lo spagnolo preoccupava, allarme rientrato: il colpo duro ricevuto in allenamento martedì pomeriggio è stato smaltito, rientrerà tra i convocati pronto a dare il cambio proprio a Lulic.

Lazio, i dubbi in vista del Napoli

Anche Marusic è ancora ai box. Stamattina, a causa di un affaticamento muscolare, si è scaldato con il pallone prima di rientrare negli spogliatoi. La sua presenza per sabato è in dubbio. La situazione più critica comunque, resta quella di Joaquin Correa, che soffre di un forte affaticamento al polpaccio. Cercherà di farcela almeno per la panchina, c’è cauto ottimismo. La coppia d’attacco comunque, sarà formata da Immobile e Caicedo. Rientrano dalla squalifica Luis Alberto e Leiva (oggi il brasiliano compie 33 anni). In difesa sicuri Acerbi e Radu, ballottaggio invece tra Luiz Felipe e Patric. Altri due giorni per sciogliere gli ultimi dubbi.