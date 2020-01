Lazio, i convocati per il Napoli. Correa, semaforo verde

ROMA - Sono in tutto 22 i giocatori chiamati dal tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, in vista della gara interna di oggi pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 18) contro il Napoli. Presente in lista anche il nome di Joaquin Correa, che in settimana si era allenato a parte a seguito di un indurimento muscolare al polpaccio accusato nel corso della gara con il Brescia. Rientrano dalle squalifiche Lucas Leiva e Luis Alberto, out Parolo fermato dal giudice sportivo. Questo l'elenco completo dei convocati: Portieri: Guerrieri, Strakosha, Proto. Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Radu, Silva. Centrocampisti: Andre' Anderson, Berisha, Cataldi, Jony, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic. Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile.

Lazio-Napoli: Immobile-Insigne, amici contro