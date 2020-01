Inzaghi: "Lazio, possiamo ancora migliorarci"

ROMA - Vince ancora la Lazio, lo fa in Coppa Italia così come fa in campionato da dieci partite consecutive. Battuta la Cremonese 4-0, ora c'è il Napoli ai quarti di finale. Il tecnico biancoceleste, in conferenza stampa, ha commentato il match: "Tenevo a questa partita, ho avuto le risposte giuste. L’avevamo preparata bene, i ragazzi hanno fatto un’ottima gara. Ora si è creata una bella alchimia tra squadra, tifosi, staff. Dobbiamo solo continuare così sapendo che non sarà semplice. I ritmi sono ottimi, ma possiamo ancora migliorarci. Bisogna continuare a credere in quello che facciamo durante tutta la settimana".

Inzaghi in conferenza stampa

L’allenatore ha parlato anche di alcuni giocatori sotto osservazione dal punto di vista clinico: “Cataldi ha stretto i denti, soffre di un problema al polpaccio. Leiva sarà sicuramente disponibile contro la Sampdoria, per quanto riguarda Marusic vedremo in settimana. Correa ha un problema al polpaccio, si sta curando, speriamo di averlo disponibile sabato. Jony? Ottimo giocatore, sta imparando un ruolo mai fatto in carriera. Si è inserito bene, sabato avrà la sua chance, è sempre disponibile, ci conto molto".