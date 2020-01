ROMA - La Lazio cerca un’altra vittoria, sarebbe l’undicesima consecutiva, ma deve vedersela contro la Sampdoria. Nel pre partita, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il ds biancoceleste Igli Tare: “Mercato? Dico sempre le solite cose di settimana in settimana, questa squadra è forte. Ad inizio stagione nessuno aveva fiducia in noi, adesso sono tutti sul carro. Non siamo stupidi, se si potrà migliorare qualcosa lo faremo, ma ora è difficile. Se non vediamo la possibilità, rimarremo così”.