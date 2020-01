Inzaghi, settimana importante: con il Napoli ancora Immobile-Caicedo

FORMELLO - Una settimana importante, importantissima. Napoli poi Roma, Coppa Italia e campionato. Simone Inzaghi ritrova subito la sua Lazio nel giorno dopo la bella vittoria contro la Sampdoria. C'è poco tempo per preparare la sfida al San Paolo, è già tempo di pensieri sulla formazione. Senad Lulic è tornato, contro i blucerchiati é rimasto fuori perché squalificato. Tra l'altro non era al meglio per un problema alla caviglia, ma è pienamente recuperato dopo una settimana sfruttata per rimettersi in condizione. Si riprenderà la fascia sinistra sia contro il Napoli che domenica nel derby.

Inzaghi, valutazione su Correa

Simone Inzaghi riabbraccia anche Jordan Lukaku, tornato in gruppo dopo altri mesi in infermeria. Il belga va e viene, non è una novità. A dicembre si è operato in Belgio al ginocchio destro. Ora deve lavorare per tornare in condizione, può essere un elemento in più sulla fascia sinistra. Ok anche Correa, già contro la Samp in panchina. L'affaticamento al polpaccio è passato, ma Inzaghi predica calma. El Tucu verrà preservato in Coppa Italia, l'allenatore lo vuole al meglio per il derby. Al San Paolo probabile conferma per Immobile-Caicedo, che tanto bene hanno fatto fin qui.