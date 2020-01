Roma-Lazio, Inzaghi insegue un altro traguardo: il primato cittadino

L a Lazio va dove la porta Inzaghi e la sta portando dove non era più da anni. In Champions, davanti alla Roma. Oggi è così e tutti sperano che non cambi nulla. E’ l’anno più lungo per Simone, può diventare anche il più bello per tutto quanto può accadere. E’ arrivato ai comandi nell’aprile 2016, si diverte a fare le rivoluzioni. Non è ancora riuscito ad acciuffare la Champions e a concludere il campionato dando le spalle al collega (di turno) giallorosso. Finalmente può farcela. E’ un primato che La Lazio, in generale, vede sfuggire da sette anni, esattamente dal 2011-12: fu Reja a chiudere la stagione al quarto posto (62 punti), la Roma arrivò settima (56 punti). Da allora non è più successo. Il primato cittadino 2019-20, se centrato, può essere tra gli eventi più rivoluzionari degli anni 2000, post-scudetto (assieme alla Coppa Italia 2013). La Lazio oggi ha 7 punti in più della Roma, potenzialmente possono essere 10 (manca sempre il recupero contro il Verona). Una vittoria, domenica, moltiplicherebbe il vantaggio, diventerebbe da record. Se questo sarà il metro, le percentuali di confermarlo a fine anno sarebbero altissime.

Immobile, festa per la tripletta. E il pallone lo porta a casa

Il totale

La Lazio ha chiuso il campionato vincendo il derby di classifica 26 volte in 75 stagioni (calcolando la serie A a girone unico e la partecipazione contemporanea). E’ l’anno giusto per interrompere una lunga striscia di tentativi falliti. Contando l’anno scorso, la Roma si è classificata prima della Lazio per sette stagioni di fila, ossia dal 2012-13 al 2018-19 (è accaduto quattro volte nella storia, non si è mai arrivati ad otto anni consecutivi). La Lazio, prima di queste sette stagioni, aveva centrato il primato cittadino per due campionati di fila: nel 2010-11 arrivò quinta (66 punti), la Roma chiuse sesta con 63. Nel 2011- 12 i biancocelesti furono quarti con 62 punti, la Roma settima con 56. Dal 2012-13 s’è consumato il sorpasso: Lazio settima (61 punti), Roma sesta (62). Nel 2013-14 Lazio nona (56 punti), Roma seconda con 85 punti. Nel 2014-15 Lazio terza (69 punti), ma Roma seconda (70). Nel 2015-16, stagione conclusa con Inzaghi in panchina (nelle ultime 7 gare), la Lazio ha chiuso ottava (54 punti), la Roma terza (80). Nel 2016-17 (primo campionato completo di Simone) si è registrato un quinto posto (70 punti), i giallorossi tagliarono il traguardo da secondi (87 punti). Nel 2017-18 un altro quinto posto per la Lazio (72 punti) e un terzo posto per la Roma (77 punti). L’anno scorso Lazio incredibilmente ottava (59 punti) e Roma sesta (66).

