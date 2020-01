Lazio, la probabile formazione anti Roma: c'è Luiz Felipe, davanti Correa-Immobile

FORMELLO - Simone Inzaghi ha fatto la sua scelta, la Lazio è pronta per sfidare la Roma nel derby. La rifinitura conferma le sensazioni dell’antivigilia: in difesa scelto Luiz Felipe invece che Patric. Il brasiliano è chiamato ad una prova importante dopo l’errore in Coppa Italia contro il Napoli che è costato il gol di Insigne.

Inzaghi, sciolti i dubbi

È la solita Lazio quella che affronterà la Roma cercando così la 12esima vittoria di fila in campionato. In porta c’è Strakosha, difesa a tre con Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Sulle ali Lazzari e Lulic, in mezzo ecco Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Davanti la coppia titolare che tanto bene ha fatto fin qui: Correa-Immobile. L’argentino è completamente recuperato, torna insieme al capocannoniere della Serie A, cerca altri gol. Inzaghi sorride, ritrova i suoi top player. Era dalla trasferta di Cagliari che non si vedevano in campo contemporaneamente Milinkovic, Luis Alberto, Correa e Immobile. Fuori dai convocati gli infortunati Cataldi, Marusic, Lukaku e André Anderson.

Lazio, la probabile formazione (3-5-2) - Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.