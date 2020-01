Lazio imbattibile da 15 partite. In Europa solo il Liverpool fa meglio

ROMA - C’è una Lazio che continua a macinare punti e a stupire. Contro la Roma, dopo un pareggio sofferto, i biancocelesti esultano perché hanno accorciato sulla Juventus prima in classifica (sconfitta dal Napoli). Sognare si può ancora, visto che all’Olimpico grazie ad Acerbi è arrivato il 15esimo risultato utile consecutivo. Tradotto: la Lazio non perde in campionato dallo scorso 25 settembre, 1-0 contro l’Inter a San Siro. Da lì in poi 12 vittorie e 3 pareggi. È la seconda miglior striscia di imbattibilità in Europa dopo quella del Liverpool. I reds non perdono addirittura da 40 partite. Poi la Lazio da 15, l’Inter da 14. Real Madrid e Marsiglia non vanno ko rispettivamente da 11 e 10 match.