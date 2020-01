Lazio, Jallow può raggiungere Inzaghi

Mercato semichiuso, occhio alla coda. La Lazio tiene aperta la pista Jallow, è il 24enne gambiano, seconda punta della Salernitana. Lotito, nelle vesti di doppio presidente interessato, è combattuto. Punta a centrare una grossa plusvalenza per i granata, può riuscirci cedendo Jallow (costato 800.000 euro) agli egiziani dell’AlAhly, hanno messo sul piatto 5 milioni (cifra comprensiva di bonus). Ma Lotito è anche tentato dalla possibilità di comprarlo per la Lazio, spendendo tra i 2 e i 3 milioni: in questo caso potrebbe regalarlo subito ad Inzaghi o lasciarlo in prestito a Salerno per inserirlo nella rosa biancoceleste in estate, da punta aggiuntiva.

Derby Roma-Lazio, 1-1 all'Olimpico: Acerbi risponde a Dzeko

Quest’ultima, però, è un’ipotesi che non sembra gradita all’attaccante, preferisce lasciare Salerno subito. Sono ore calde, le valutazioni proseguono da giorni, una decisione sarà presa a stretto giro. Il diesse Tare ieri era a Formello, è transitato anche Inzaghi nonostante il giorno libero, è possibile che abbiano riparlato di mercato. E’ tramontata l’operazione Paloschi (Spal), caldeggiata direttamente dall’allenatore. L’eliminazione dalla Coppa Italia ha snellito il calendario della Lazio: dopo il recupero con il Verona, scollinata la trasferta di Parma, la squadra giocherà una volta a settimana. «Con questa rosa siamo più che competitivi, gli equilibri sono fondamentali soprattutto per una squadra che funziona a memoria. Se avessimo avuto infortuni, grazie a Dio non è successo, saremmo intervenuti», ha spiegato Tare prima del derby.

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio