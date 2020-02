Lazio, Inzaghi: “Non firmo per il secondo posto. Su Giroud…”

ROMA - "Se firmerei per il secondo posto? No, noi dobbiamo firmare per continuare a fare partite come quella di oggi, mancano tante gare e punti alla fine. Vivo alla giornata, come da quattro anni a questa parte". Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi commenta la manita rifilata alla Spal e il secondo posto momentaneo in attesa dell'Inter. "Dove ci può portare? Dobbiamo lavorare su noi stessi, è normale che ci sia entusiasmo. Dobbiamo migliorarci sempre - ha detto l'allenatore biancoceleste a Sky Sport - le partite di Serie A sono tutte difficili ma con questo spirito possiamo toglierci belle soddisfazioni". L'attacco laziale ha siglato cinque gol nonostante il mancato arrivo di Olivier Giroud dal Chelsea, vicino al club nelle ultime ore del calciomercato invernale: "Non mi avrebbe certo messo in difficoltà nelle scelte, dobbiamo sperare di tenere i nostri tutti in buona salute ma non è facile con tutte queste partite. Giroud non avrebbe tolto spazio e luce ai miei attaccanti che stanno facendo cose strepitose, è normale che se fosse arrivato, avremmo avuto più soluzioni: un acquisto in più non avrebbe fatto male", ha concluso Inzaghi. (Italpress)

