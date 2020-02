Eriksson compie 72 anni, gli auguri speciali della Lazio

ROMA - Non solo Cristiano Ronaldo, oggi è il compleanno anche di Sven Göran Eriksson, assoluto protagonista dei successi della Lazio a cavallo tra gli anni '90 e il 2000. Il tecnico svedese compie oggi 72 anni e il club biancoceleste ne ha approfittato per omaggiarlo attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram: "Buon 72° compleanno a un allenatore leggendario, Sven Göran Eriksson".

Eriksson, quanti trofei con la Lazio

Il tecnico svedese è stato la guida di una Lazio che tra il 1997 e il 2000 fece incetta di trofei nazionali ed europei: uno scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa europea. Con il club biancoceleste ha stabilito il record di nove vittorie consecutive in campionato, venendo poi eguagliato e superato dall'attuale tecnico Simone Inzaghi. Nel suo primo anno in biancoceleste vinse quattro derby in una sola stagione, guadagnandosi ben presto la stima e l'affetto dei suoi tifosi. Oggi compie 72 anni e il club e i suoi tifosi non hanno dimenticato di fargli gli auguri.

