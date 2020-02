Verso Lazio-Inter: già 30mila spettatori, l'Olimpico si prepara al tutto esaurito

ROMA - Prima il Parma, ma con un pensiero al big match contro l’Inter di domenica 16 febbraio. I tifosi della Lazio rispondono presente: andranno in massa al Tardini e nel frattempo hanno già preso d’assalto le ricevitorie per i biglietti della partita con i nerazzurri all’Olimpico. Un match che vale tanto in una stagione fin qui pazzesca. Ieri è partita la vendita, in un solo giorno sono stati staccati 11.500 tagliandi. Ad oggi si contano 30mila persone (contando i 20mila abbonati). La previsione è facile: oltre 50mila tifosi pronti a caricare la squadra verso un’altra impresa. All’andata a San Siro finì 1-0. Inzaghi cerca la rivincita, Conte è avvisato.

