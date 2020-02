Lazio, la probabile formazione anti Parma: out Bastos e Lulic, Inzaghi in emergenza

FORMELLO - Una grana dietro l’altra per Simone Inzaghi e la sua Lazio in vista di Parma. Senad Lulic alza bandiera bianca, il problema alla caviglia lo mette out, toccherà a Jony. E Bastos, pronto a scendere in campo in difesa, si ferma nella rifinitura: ecco Patric.

Lazio tra infortuni e squalifiche

Milinkovic e Radu, fermati dal Giudice Sportivo, non ci saranno. Fuori pure Lulic e Bastos. Simone Inzaghi ridisegna la sua Lazio. In porta tocca sempre a Strakosha, in difesa Acerbi sul centrosinistra, Luiz Felipe centrale, Patric sul centrodestra. A metà campo Parolo titolare al posto di Sergej insieme a Leiva e Luis Alberto. Sulle fasce ecco Jony e probabilmente Lazzari. L’ex Spal è insidiato da Marusic, ma il montenegrino per ora resta dietro. Davanti Caicedo con Immobile. Vanno segnalati i recuperi di Correa e Cataldi, pronti a sedersi in panchina ed essere sganciati, in caso di necessità, a partita in corso.

Lazio, la probabile formazione (3-5-2) - Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi.