Lazio, disavventura per Manzini: lo storico team manager rapinato

ROMA - Un brutto episodio quello capitato allo storico team manager della Lazio, Maurizio Manzini. Intorno alle ore 16, è stato rapinato a Roma, precisamente nei pressi di via Bruxelles. Manzini, in auto, è stato avvicinato da una ragazza che gli ha strappato direttamente l'orologio dal polso per poi fuggire con l'aiuto di una complice su un'altra vettura. La polizia sta indagando e non sembrebbe l'unico caso: due giorni fa un episodio simile era successo ad un 80enne. Stesse modalità di esecuzione, potrebbe trattarsi delle stesse esecutrici.