Lazio, Inzaghi: "Classifica sempre più bella. Pronti a lottare"

PARMA - La Lazio vince e trova il 18esimo risultato utile consecutivo. Un gol di Caicedo contro il Parma vale i tre punti, Simone Inzaghi sogna ad occhi aperti. L'allenatore biancoceleste, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato: "Abbiamo fatto una grande partita contro un grande avversario. Ho un rammarico, non aver fatto il secondo gol per chiuderla. Siamo stati attenti, sono soddisfatto. Con una vittoria del genere la classifica è ancora più bella. È stata una grande serata davanti ai nostri tifosi. Jony è un piacere vederlo allenarsi, stesso discorso per Marusic e Parolo. Marco è straordinario, giocherebbe sempre, ci dà una grande mano. Grande partita da parte di tutti. Complimenti ad Acerbi, a Luiz Felipe, a Patric. Con questa compattezza di squadra si va avanti".

Inzaghi guarda avanti

Il tecnico pensa anche alla prossima sfida contro l’Inter che vale tantissimo: “Faccio i complimenti a Marotta (in video da San Siro, ndr). Domenica sarà una bellissima partita. Cercheremo di lottare sino alla fine contro queste corazzate, con questo spirito andremo avanti. L’abbraccio a Caicedo? L’ho ringraziato e gli ho detto di fare attenzione Brugman. C’è alchimia con tutti i ragazzi, altrimenti dopo 23 giornate non avevamo fatto questo percorso”. Poi su D’Aversa: “Parlavano con l’altra panchina, nessuna schermaglia. La Lazio ha meritato, prima dell'episodio di Cornelius forse c’era un rigore per noi su Correa per un'entrata di Darmian. Erano dispiaciuti per la sconfitta, ma per la vittoria dei miei non c’è altro da dire”.