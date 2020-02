Febbre Lazio-Inter: l'Olimpico verso il record di presenze

ROMA - L’Olimpico si prepara ad ospitare il big match di domenica prossima tra Lazio e Inter. Sarà pieno, stracolmo di cuori laziali pronti ad incitare i ragazzi di Inzaghi verso il sogno scudetto. Il responsabile marketing del club biancoceleste Marco Canigiani, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha fatto il punto della situazione: “Abbiamo superato la soglia dei 20mila tagliandi venduti. C’è ancora disponibilità per i Distinti e per la Tevere. La previsione? Credo si supererà quota 50mila presenze, parliamo di un Olimpico degno per una grandissima partita”. L’obiettivo è magari arrivare a 60mila spettatori, praticamente il record stagionale fatto registrare contro la Juventus lo scorso 6 dicembre. I tifosi nerazzurri hanno invece già riempito i Distinti Sud-Ovest (5700 posti), con la possibilità di acquistare tagliandi anche per il settore adiacente alla Curva Sud (sempre al costo di 40 euro). Ci siamo ormai, manca sempre meno ad una partita che anche sugli spalti si prevede bollente.