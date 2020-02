Lazio, Immobile si rilassa con la moglie Jessica in vista della lotta scudetto

ROMA – Ciro Immobile si rilassa con la moglie Jessica in vista dei prossimi impegni di campionato che vedono la sua Lazio lottare a pieno titolo per lo scudetto. All’indomani del successo di Parma, che ha portato i biancocelesti a un punto dalla vetta, il capocannoniere della Serie A si è concesso qualche ora in un centro benessere di Milano come testimonia una sua foto pubblicata su Instagram, insieme con all’affascinante coniuge, vera star dei social. Tra i commenti al post spicca quello di Damiano Er Faina, al secolo Damiano Coccia, noto tifoso laziale, rivelazione dell’ultima edizione di ‘Temptation Island Vip’ e molto popolare sul web: “La tua faccia quando ti dicono che domenica c’è l’Inter” scrive Damiano, proiettandosi già alla sfida scudetto contro i nerazzurri di Conte del prossimo weekend.