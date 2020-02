Inzaghi pensa a Lazio-Inter: dubbi in difesa e in attacco

FORMELLO - Niente doppia seduta, la Lazio dopo l’allenamento della mattina si ritroverà domani. Inzaghi pensa all’Inter, ecco perché il primo step con i suoi ragazzi è stato un’analisi video degli avversari. Non ci sarà Senad Lulic, operato alla caviglia e out per un po’. Toccherà molto probabilmente a Jony dalla sua parte.

I dubbi in attacco e in difesa

Tanta intensità, Inzaghi è soddisfatto dell’allenamento e manda tutti a riposo: niente ritrovo nel pomeriggio. Il mister biancoceleste ha già in testa la formazione che sfiderà i nerazzurri domenica, ma si porterà avanti due dubbi. Il primo riguarda la difesa: Radu rientra dalla squalifica, Acerbi non si tocca, Luiz Felipe e Patric sono in ballottaggio per completare il terzetto. Il secondo è invece in attacco: Caicedo o Correa? Il Tucu non è ancora al meglio, ha giocato nella ripresa a Parma, può essere l’arma da sganciare a partita in corso. Il Panterone oggi è favorito per affiancare Immobile. In gruppo anche Parolo e Lukaku. Luis Alberto a riposo, lo spagnolo viene gestito dallo staff di Inzaghi sempre al meglio per evitare guai.