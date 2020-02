Lucas Leiva ospita Coutinho. I tifosi scatenati: "Portalo alla Lazio"

ROMA - Lucas Leiva insieme a Coutinho con sullo sfondo il Colosseo fa sognare i tifosi della Lazio. Il centrocampista brasiliano ha condiviso su Instagram alcuni momenti passati insieme a Philippe Coutinho, suo compagno di squadra ai tempi del Liverpool. Il numero 6 biancoceleste in allegato alle foto che ritraggono la sua famiglia insieme a quella del giocatore del Bayern Monaco ha scritto: "Amici che diventano famiglia!!! Vi voglio bene". Il post ha fatto letteralmente scatenare i tifosi della Lazio, che hanno invitato il giocatore della squadra capitolina a portare a Roma l'attaccante di proprietà del Barcellona e in prestito al club bavarese, che ditiene un diritto di riscatto di 120 milioni. C'è anche qualche nostalgico che invece ha consigliato Coutinho di tornare all'Inter, che lo portò in Europa nel 2010.

