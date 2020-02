Lazio, prove tattiche in vista del Genoa: Patric in pole per la difesa

FORMELLO - Via alle prove tattiche in vista della trasferta di Genova, Inzaghi ritrova la sua Lazio nel pomeriggio. La prima indicazione che risolve un ballottaggio è chiara: Patric in vantaggio per sostituire lo squalificato Luiz Felipe. Lo spagnolo dovrebbe spuntarla su Bastos e Vavro. Chiuderà la linea difensiva a tre insieme ad Acerbi e Radu. Gli altri dubbi invece sono ancora da sciogliere. Sulla fascia sinistra si rivedrà Jony, a destra invece potrebbe toccare a Lazzari dopo due panchine consecutive. Marusic è l’alternativa su entrambe le fasce. E in attacco Correa insidia Caicedo, il Tucu scalpita per fare di nuovo coppia con Immobile. Nella partitella di fine seduta loro due erano il tandem offensivo.

Ospiti speciali

A Formello ad assistere alla seduta c’erano anche degli studenti spagnoli e i loro docenti. L’Università Cattolica di Valencia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, hanno organizzato la prima edizione del master di specializzazione in calcio. Da oggi, sino al 21 febbraio, gli studenti del master, ai quali si sono aggiunti gli studenti del corso di laurea magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport dell’ateneo romano, sono impegnati in un ciclo di seminari che si stanno svolgendo nella Capitale proprio presso l'università Foro Italico. E in mattinata ecco due professori d’eccezione: Massimiliano Farris e Fabio Ripert, rispettivamente il vice allenatore di Inzaghi e il responsabile dei preparatori. I due hanno tenuto due interessanti seminari sul tema della organizzazione settimanale dell'allenamento e la preparazione alla gara di una prima squadra. Poi nel pomeriggio tutti a Formello.