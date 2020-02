Immobile, è qui la festa: tutta la Lazio al party di compleanno

ROMA - Una grande festa per un grande attaccante. Ciro Immobile festeggia 30 anni, lo fa nel giorno del giovedì grasso con un party per tutta la Lazio. Su il sipario al Palazzo Brancaccio, location esclusiva per celebrare il compleanno del giocatore biancoceleste. Tema “Il Grande Gatsby”, con look anni ’20 in onore del film interpretato da Leonardo DiCaprio. Il primo ad arrivare, nemmeno a dirlo, è il festeggiato. Smoking e papillon, con lui c'è la moglie Jessica. Poi via via tutti gli altri compagni: da Luiz Felipe e Correa insieme, passando per Adekanye, Parolo (con tanto di pistola giocattolo), Caicedo, Cataldi, il ds Igli Tare e il tecnico Simone Inzaghi. A fine serata, Immobile dal palco ha voluto ringraziare tutti i presenti: "Grazie a tutti di essere qui. State rendendo questo giorno magico. Ringrazio chi ha fatto un viaggio per non mancare. I miei compagni di squadra, la mia famiglia e i miei amici. Vi amo".

Compleanno Immobile, Jessica illumina la scena. E che look Leiva!