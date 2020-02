Lotito: "Questa Lazio è come una Ferrari"

ROMA - "Come dissi già tempo fa questa squadra è come una Ferrari". Parola del presidente della Lazio, Claudio Lotito che oggi non è voluto mancare alla festa con il Ferrari Club Italia, alla sede dell'Aci di Roma per i 122 anni dalla nascita di Enzo Ferrari: ''Lo scudetto? Mettiamo l'impegno partita dopo partita e giorno dopo giorno per dare il massimo e soddisfazione ai nostri tifosi". Il patron biancoceleste ha poi rivelato il suo lungo amore per il Cavallino Rampante: ''E' un marchio conosciuto in tutto il mondo. C'è anche un rapporto familiare con chi a Roma da tempo commercializza le Ferrari, padre e figlio (il presidente del Coni Giovanni Malagò, ndr). La Ferrari ha fatto la storia dell'automobilismo nel mondo, un marchio che ha delle peculiarità uniche".

Sticchi Damiani: "Ferrari vive nella memoria del figlio"

A fare gli onori di casa nella sede di Via Marsala nel giorno del ricordo di Enzo Ferrari, il presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani: ''Enzo è un uomo che continua a vivere nella memoria e attraverso la presenza del figlio Piero che interpreta ancora il pensiero del padre. Martedì scorso è stata presentata la nuova Ferrari di Formula 1, speriamo sia l'anno buon, l'anno giusto. I piloti ci sono, entrambi bravissimi. Leclerc è sicuramente un fenomeno, un astro nascente e Vettel è un astro affermato. Abbiamo grandissima fiducia in questa macchina per dare le soddisfazioni che gli italiani attendono. Le Mercedes restano fortissime, ma questo potrebbe essere l'anno buono".