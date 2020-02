Atalanta-Lazio, scontro sulla data: Percassi chiede l'anticipo della gara

ROMA - In cerca di un difficile accordo. L’Atalanta ha chiesto alla Lazio di poter anticipare di un giorno il match in programma sabato 7 marzo alle ore 18 per riposare di più in vista della Champions League (partita di ritorno con il Valencia). Giovedì scorso, il club di Percassi ha fatto la richiesta, trovando però subito una risposta negativa dai biancocelesti. La Lega ha alzato le mani, pronta a dare l’ok dell’anticipo a venerdì 6 solo dopo un accordo definitivo tra le due società. Da Roma hanno fatto notare come la data fosse già stata concordata al momento della compilazione di anticipi e postici. L’Atalanta invece, ha risposto che al momento dell’accordo entrambe le squadre erano impegnate ancora in Coppa Italia. Di mezzo poi, non va dimenticata l’emergenza coronavirus, che in queste ore sta creando tanti problemi anche nel mondo del calcio.

Marusic, Immobile e Cataldi: le gioie della Lazio a Genova