Di Canio derubato e offeso da una influencer: l'ex Lazio vittima di uno scherzo

ROMA - Guai a far arrabbiare Paolo Di Canio. L’ex calciatore della Lazio è stato il protagonista di uno scherzo de Le Iene. Gianluca, il socio con cui Di Canio ha aperto un negozio di abbigliamento, lo chiama per un accordo trovato con una influencer. La ragazza è pronta ad andare a provare dei capi in cambio di stories Instagram e pubblicità. Ma l’attuale commentatore di Sky è scettico: “Non mi piace il mondo dei social, va bene che sfruttano il mercato, però…”. Tant’è che la ragazza arriva, saccheggia il negozio portandosi via quasi 6mila euro di vestiti senza pagare e saluta dicendo: “Il conto lo salderà l’agenzia”.

La furia

I soldi non arrivano. Derubato e pure offeso: la ragazza sui social lo accusa e offende insieme al ragazzo. Di Canio inizia ad arrabbiarsi davvero: “Io lo voglio davanti questo!”. Poi l’incontro organizzato per risolvere la questione di persona. Gli animi si scaldano, Di Canio appena sente tirare in ballo il calcio con il derby, la Lazio e la Roma, non ci vede più: “Er brutto dormiente in me se sta a risveglia, ao!”. I due vengono quasi alle mani, poi l’entrata in scena della “iena” Mitch evita il peggio. Risata finale, è tutto uno scherzo. Di Canio si tranquillizza, manda a quel paese tutti e si fa una risata. Tutto bene quel che finisce bene.