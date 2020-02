Auguri Milinkovic Savic

ROMA - Il Sergente biancoceleste sta vivendo una stagione davvero incredibile con la sua Lazio, secondo in classifica ed in piena lotta scudetto con Juventus e Inter e con un rendimento personale impressionante. Meno di 14 giorni fa Milinkovic ha regalato, con un suo bellissimo gol, la vittoria in rimonta contro l'Inter di Antonio Conte consentendo così alla sua squadra di superarla in cliassifica ed accasarsi in solitaria al secondo posto dietro i bianconeri ad un punto di distanza.

La Lazio non si ferma e sogna: battuta l'Inter con Immobile e Milinkovic

Milinkovic-Savic, idolo dei tifosi biancocelesti, e alla sua quinta stagione con la maglia della Lazio, si appresta a compiere 25 anni. Giovedì 27 febbraio festeggerà il suo compleanno e continuerà a preparare la delicatissima sfida di sabato contro il Bologna che si giocherà con il pubblico presente sugli spalti; un risultato positivo consentirà agli uomini di Inzaghi di guadagnare la vetta della classifica almeno fino a domenica sera quando si giocherà il big match tra Juventus e Inter.

Il Corriere dello Sport ha preparato un meraviglioso inserto interamente dedicato al numero 21 biancoceleste per celebrare la classe del genio della Lazio. La sua storia, le immagini più belle. I tifosi biancocelesti potranno riceverlo in regalo con il quotidiano nel giorno del suo compleanno, giovedì 27 febbraio, acquistando il Corriere dello Sport.

Prenota la copia al tuo edicolante.