Lazio, si abbassa la quota scudetto: da inizio 2020 è la squadra più giocata

ROMA - Prima utopia, poi sogno, e magari a maggio solida realtà: cresce di settimana in settimana il credito della Lazio in chiave scudetto e la riprova viene dai flussi delle scommesse. Nel 2020 la squadra di Inzaghi è la più gettonata e il numero delle giocate ha indotto i bookmaker ad abbassare drasticamente la quota sul tricolore, che da inizio stagione a fine ottobre è rimasta altissima, sui 100 e dintorni. Oggi il trionfo biancoceleste, riporta Agipronews, è dato più o meno a 3,50 sui siti dei maggiori operatori, mentre la Juve è a 1,65 e l'Inter a 5,00. I flussi di gioco rilevati dagli analisti di Sisal-Matchpoint evidenziano, a partire dalla pausa natalizia (quando Immobile e compagni si erano già portati a tre lunghezze dalla Juve), un vorticoso aumento di scommesse sullo scudetto della Lazio. Una scommessa resa allettante proprio dalla quota, che in quel periodo era ancora parecchio remunerativa, più o meno a 14. La percentuale di giocate sui biancocelesti, considerata dall'inizio del campionato a oggi, è così schizzata da un valore prossimo allo zero fino all'attuale 7% fatto segnare da Sisal-Matchpoint, mentre la Juve raccoglie il 57% delle scommesse, l'Inter tocca il 22% e il Napoli (sul quale ovviamente da mesi non gioca più nessuno) è fermo al 12%. Su Snai l'andamento è stato lo stesso, ma i flussi a favore dei biancocelesti sono stati ancora più generosi, fino a raggiungere l'11%.