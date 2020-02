Inzaghi: "Lazio, per lo scudetto serve costanza. Atmosfera simile al duemila"

ROMA - Non si ferma la Lazio. Bologna battuto 2-0 ed ecco il primo posto in classifica in attesa dei recuperi di Juventus e Inter. L'allenatore Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del fantastico momento che sta vivendo insieme ai suoi ragazzi: "Alla fine del ritiro ero già soddisfatto di come la squadra aveva lavorato, ero fiducioso. Certo, non pensavo al primo posto calcolando le squadre avversarie. Conosco i ragazzi, quello che mi danno durante la settimana. Sarebbe riduttivo di parlare solo di Luis Alberto, Milinkovic, che sono top player. Parlerei del gruppo. Oggi lasciare in panchina Caicedo e Vavro è stato difficile. Denis avrebbe meritato di giocare, ma calcolando i giocatori avversari, mi sembrava più opportuno mettere in campo Luiz Felipe. I ragazzi sono maturi e capiscono".

La felicità di Inzaghi

Sulle parate di Strakosha, l'allenatore biancoceleste ha commenato ancora: “Ci sono anche gli avversari, per noi il match era pericoloso. Il Bologna è squadra tosta, la partita l’abbiamo preparata benissimo. Anche se dopo i primi 45’ il vantaggio doveva essere superiore. Questo è il nostro anno? Anche in passato abbiamo vinto una Supercoppa e una Coppa Italia e siamo arrivati sempre tra le prime. Questo è un bel percorso, siamo primi per merito. Negli altri anni abbiamo alzato trofei, magari ci voleva essere qualcun altro al nostro posto”. Sulla corsa scudetto: “Si gioca sulla costanza, sperando di non perdere giocatori importanti durante la stagione. Per ora, anche senza Acerbi, abbiamo fatto bene perché ho giocatori forti, che mi danno tutto. E in queste due partite l’assenza di Francesco l'abbiamo sopperita alla grande. Juventus-Inter a maggio? Non ci ho pensato, in Italia abbiamo un grave e problema che va oltre il calcio. Dobbiamo vincere contro il virus con la prevenzione”. Sul ricordo dello scudetto del 2000: “L’atmosfera è simile, con uno spogliatoio che si vuole bene, con un allenatore che deve prendere tante decisioni non facili. Anche nell’anno dello scudetto eravamo tanti, quello che diceva Eriksson lo ascoltavamo volentieri. Quel 12 maggio di vent’anni fa? Una giornata importantissima. Se sogno una festa del genere? Sì, ma la sognavo quando ho preso questa squadra 4 anni fa. Lo scudetto sarebbe qualcosa in più".