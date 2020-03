Giroud, ecco il piano della Lazio

ROMA - Il 17 maggio chiuderà la Premier League (da calendario), il 24 maggio chiuderà la Serie A (si spera), il 12 giugno inizierà l’Europeo (da programma). Lo sprint scudetto s’intreccerà al mercato, al nome di Olivier Giroud. La Lazio proverà l’assalto finale prima dell’avvio di Euro 2020, cercherà di sbaragliare la concorrenza e di strappare la firma del francese, è questo il piano. A metà febbraio, dall’Inghilterra, era rimbalzata una voce: "I biancocelesti hanno offerto un pre-contratto di due anni al bomber del Chelsea dopo il corteggiamento di fine mercato". Non si è arrivati alla firma, tutto è stato rinviato a fine stagione, è la volontà di Giroud. A bocce ferme sarà in grado di rivalutare il mercato. Non si esclude un ritorno di fiamma del Chelsea (i rapporti con il club e il tecnico Lampard sarebbero migliorati). L’Inter ha battagliato con la Lazio a gennaio e si ritiene in corsa. Si era mosso il Tottenham di Mourinho ed è una pista che ha sempre allettato molto l’attaccante, gli permetterebbe di restare a Londra, in tempi di Brexit è una soluzione per continuare a vivere lì anche dopo la carriera calcistica. Il sì detto a Lotito il 31 gennaio vale come premessa per una nuova trattativa.

Le cifre

A gennaio è stato possibile gareggiare con le concorrenti di mercato, a maggio sarà più difficile per i costi. Giroud, salvo clamorosi rinnovi con il Chelsea, sarà svincolato, non bisognerà riconoscere indennizzi ai Blues, ci sarà da trattare solo con il giocatore e con i suoi agenti. La Lazio, a maggio, conta di rioffrire al bomber un triennale da 3,5 milioni più bonus. Tre anni di accordo, sarebbe valido fino alla soglia dei suoi 37 anni (ne ha compiuti 33 a settembre scorso). La Champions, e magari lo scudetto, sarebbero gli assi in più da giocare sul tavolo della trattativa.

