Lazio, Radu al centro delle polemiche in Romania: ecco perché

ROMA - Si allena con determinazione e pensa solo alla Lazio, Stefan Radu. Ma in Romania stanno facendo di tutto per cercare di riportarlo in nazionale. Il difensore biancoceleste ha messo da parte la casacca del suo paese nel lontano 2013, in questi anni la Federazione e i tecnici, hanno sempre sperato in un suo ritorno. Questa volta però, il ct Radoi, fa sul serio: vuole Radu per giocarsi il tutto per tutto negli spareggi per Euro20: “Continuo a parlare con lui, vediamo. È difficile, ma ci stiamo provando. Alla fine della sua carriera qualificarsi per un campionato europeo sarebbe una un’incoronazione fantastica”.

La polemica

Eppure c’è qualcuno che storce il naso pensando a Radu di nuovo in nazionale. Ai microfoni di ProSport, l’allenatore del Gaziantep BB, Marius Sumudica, ha sparato a zero sulla questione: “Se fossi io il ct, al momento non lo chiamerei. Ha detto no alla nazionale, basta chiamarlo. È un grande calciatore, gioca ad alto livello, ma con tutto il rispetto, come posso pregare che venga? Dovrei mettergli un tappeto rosso e aspettarlo in aeroporto? Resta, mangia e gioca nella Lazio. La sua idea è quella di non tornare in nazionale, cosa dovrei fare?”.