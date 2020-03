La Lazio celebra il compleanno di Lucio Battisti: “Immortale"

ROMA - Oggi avrebbe compiuto 77 anni Lucio Battisti, cantautore amatissimo da tutti gli italiani ed entrato nei cuori dei tifosi della Lazio. Le sue canzoni fanno ormai da sottofondo alle partite casalinghe dei biancocelesti. Parliamo di uomo entrato nella storia della musica italiana che ha lasciato un ricordo indelebile. La società capitolina, ha diramato una nota per omaggiare questo immenso artista: “Un giorno speciale per la musica e non solo. Oggi infatti avrebbe compiuto 77 anni uno dei più grandi cantautori della canzone italiana e non solo, Lucio Battisti. Un cantante immortale, con i suoi brani che hanno fatto innamorare generazioni passate e presenti. Battisti era anche un grande tifoso della Lazio, 'I Giardini di Marzo' fanno cantare ogni sostenitore biancoceleste al fischio finale delle partite della squadra di Inzaghi all'Olimpico. Cieli immensi e immenso amore: tanti auguri, grande Lucio".

