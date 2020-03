Lazio, controlli al polpaccio per Acerbi: il difensore pronto a tornare

ROMA - Altri esami in clinica Paideia per Francesco Acerbi, gli ultimi prima del rientro previsto per la prossima settimana. Il difensore della Lazio ha sfruttato questi giorni di pausa per recuperare al meglio dall’infortunio al polpaccio capitato nel riscaldamento del match contro il Genoa. Voleva giocare, lo staff sanitario lo ha invece fermato subito. Ha saltato due partite, un evento raro da quando è in biancoceleste. Con la grinta che lo contraddistingue si è impegnato al massimo per recuperare, era pronto ad andare in panchina già domani contro l’Atalanta nella sfida poi rimandata alla prossima settimana. Inzaghi lo riavrà in gruppo da lunedì, con diversi giorni davanti per tornare al 100% e sfidare i bergamaschi in un match importantissimo.

