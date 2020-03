Lazio, cena con Lotito: il presidente ha caricato la squadra

ROMA - Tutti insieme, ancora una volta, per fare gruppo. La Lazio si ritrova a cena agli ordini del presidente Claudio Lotito. Ieri sera il patron ha invitato giocatori, staff e magazzinieri in un ristorante di pesce in zona Prati. Tutti a tavola per rafforzare un legame importante tra calciatori e società. Non è una novità in casa biancoceleste. E giusto un paio di settimane fa, in occasione dei 30 anni di Ciro Immobile, si erano tutti ritrovati a condividere un’altra splendida serata in compagnia. Lotito ha parlato anche alla squadra: vietato distrarsi, c’è da portare a termine un campionato fin qui straordinario. La pausa campionato è servita a ricaricare le pile in attesa della prossima settimana, quando la Lazio affronterà l’Atalanta.