Lazio, Nacho rinforzo Champions

Se il futuro prossimo è più che mai incerto, figuriamoci quanto possa essere complicato proiettarsi all’estate. La Lazio però ha il dovere di pensarci, perché con la Champions League virtualmente conquistata, occorrerà trovare dei rinforzi all’altezza per onorarla. Al momento si parla solo di idee, sia chiaro. Per le trattative vere e proprie ci sarà tempo. Di certo c’è che alcuni nomi siano tenuti particolarmente in considerazione a Formello e che uno di questi sia quello di Nacho, difensore del Real Madrid.

Tare lo vuole per Inzaghi: polivalente e con esperienza Champions

La storia del mercato recente biancoceleste lo insegna: se un giocatore è in grado di ricoprire più posizioni, ha sempre un ascendente particolare sul ds Tare. E Nacho ha questa dote, perché in una difesa a quattro ha ricoperto tutte i ruoli possibili, fattore che gli consentirebbe di adattarsi facilmente ai tre posti della linea a tre di Simone Inzaghi. Se poi a questo si aggiunge la sua esperienza (199 presenze con i Blancos non sono certo un dettaglio), ecco allora che lo spagnolo ha davvero tutto quello che serve per garantire alla Lazio un calciatore in grado di innalzare il tasso tecnico, in vista di un sempre più vicino ritorno in Champions League, competizione che tra l’altro il difensore ha vinto 4 volte.

