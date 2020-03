Lazio, Luis Alberto scherza e brinda con la birra: "Alla morte del Coronavirus"

ROMA - Svagarsi il più possibile per evitare di pensare all’emergenza Coronavirus. Luis Alberto ha postato un video per il suo amico Pepe mentre è in tenuta da spiaggia in casa. Il gioco è chiaro tra i due: immaginarsi al mare, tra musica, sole e una birra fresca. Lo spagnolo della Lazio scherza con la bottiglia in mano: “Amico mio, sono in una spiaggia di Roma, ci beviamo una birretta. Brindo da solo e ovviamente la bevo! Brindo ai medici, a chi sta lavorando a questa emergenza, alla polizia e alla morte del Coronavirus. Non ho un dolce, mi prendo un po’ di cacao. Un abbraccio a tutti”. Luis Alberto nella Capitale è senza la sua famiglia e non vede l’ora di tornare alla normalità. Riabbracciare i figli, sua moglie, tirare di nuovo calci ad un pallone. Nel frattempo cerca di esorcizzare la paura scherzando un po'.