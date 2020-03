Lazio, la forza di Acerbi: "Voglio sempre giocare. In futuro mi vedo allenatore"

ROMA - Si allena e suda in casa, Francesco Acerbi. Come tutti i giocatori della Lazio e non solo in questo momento di emergenza Coronavirus. In attesa della ripresa degli allenamenti, il difensore biancoceleste ha condiviso una diretta Instagram con SOS Fanta raccontandosi: “Io vado da uno psicanalista. Per migliorarmi come uomo e in quello che faccio. La determinazione dipende anche da se stessi, e quindi la volontà di migliorare è alla base di tutto. Sto sempre in campo? Sì, voglio ogni volta giocare. È vero che in alcune partite sono più stanco, ma a volte uso la testa. Nel mio ruolo è importante usarla. Poi mi riposo durante la settimana".

Immobile e futuro

“Ciro già l'anno scorso aveva dimostrato di essere un grande. Quest'anno ha trovato equilibrio, serenità e convinzione. Quindi, come tutta la squadra, sta dando il meglio. Se lo sento? Certo, abbiamo un buon rapporto. Luis Alberto invece è un giocatore straordinario. Si vedeva già in passato, poi quest'anno ha trovato continuità. Ma le qualità son quelle e sono note. È uno dei più forti con cui ho giocato, forse solo Robinho è più forte. In futuro mi piacerebbe allenare. Sono un bel rompiscatole, mi piace guardare, osservare. E credo di essere in grado di gestire bene un gruppo”.