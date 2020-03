Zarate: "Un errore lasciare la Lazio da idolo"

ROMA - Oggi gioca ed è felice al Boca Juniors, Mauro Zarate. Ma pensa ancora al suo passato, alla Lazio, alla Fiorentina. In un’intervista al Clarin, l’ex numero 10 biancoceleste ha ricordato con nostalgia: “Mi sono pentito di aver lasciato la Lazio. Così come mi sono pentito di aver mollato con West Ham e Fiorentina. L’errore più grande è stato andare via da Roma come idolo. Dopo quello sbaglio, in Inghilterra sono tornato a giocare su buoni livelli. Ho deciso però di lasciare perché non mi piaceva la posizione in cui mi facevano giocare in campo. La gente mi amava moltissimo”. Poi sul ritorno in Italia: “Sono andato alla Fiorentina, mi sono guadagnato un posto da titolare e giocato su buoni livelli. Poco dopo mia moglie Naty si è ammalata e l’allenatore non mi ha compreso (Paulo Sosa, ndr). Mi sono bloccato senza riuscire a far fronte alla situazione. Sapevo che il tecnico sarebbe andato via da lì a 3 mesi, ma non ho resistito. Ho mollato anche se non volevo”.