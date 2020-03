Correa chiama Vazquez: “Vieni alla Lazio”

ROMA - Chef Correa ha colpito. L’esperienza in cucina è andata a buon fine, le empanadas argentine hanno avuto un gran successo anche sui social. Il giocatore della Lazio, dopo essersi mostrato alle prese tra i fornelli, ha postato il risultato del piatto. E tra i commenti spunta quello dell’ex compagno ai tempi del Siviglia, Franco Vazquez, che ha scritto: “Che livello!”. Il Tucu ha così dismesso i panni del cuoco e ha vestito quelli del ds: “Vieni alla Lazio. Ti preparo tutto quello che vuoi”. Un consiglio per l’italo-argentino, che in passato era entrato anche in orbita biancoceleste. Correa e Vazquez sono rimasti molto amici. Chissà se in futuro i due si incontreranno di nuovo per condividere una maglia. El Mudo, qualora arrivasse a Roma, avrebbe già il suo cuoco personale.

