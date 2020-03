Lazio, c'è voglia di ripartire: ipotesi ritiro dalla prossima settimana

ROMA - Claudio Lotito non si ferma, ha già un altro piano per la sua Lazio. Dopo quello fallito sul ritorno agli allenamenti a Formello in un centro sportivo sanificato, gruppo diviso ad orari differenti e altre misure sanitarie prese per evitare un possibile contagio tra i giocatori, ha in testa un’altra idea: squadra in ritiro. L’indiscrezione, lanciata da Sky Sport, parla di questa possibilità già dalla prossima settimana.

Gli scenari

Ad oggi, va ricordato, non c’è nessun divieto di attività sportiva all’aria aperta (consentita se individuale e vicino casa), ma il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è pronto ad annunciare misure ancora più restrittive nel nuovo decreto. L’appuntamento chiave per le sorti della Serie A è comunque venerdì 3 aprile. La Lega si unirà in call conference alle ore 11. Sul tavolo le considerazioni sullo stato dell’emergenza Coronavirus, il futuro del campionato e gli interventi sugli stipendi dei tesserati. Lotito attende, ha già il suo piano.