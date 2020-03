Lazio, il Papu Gomez sfotte Correa: “Sei solo con Wilson”

ROMA - Joaquin Correa da solo: senza allenamenti con la sua Lazio, senza la sua fidanzata, senza la sua famiglia. Il Tucu sta passando questo periodo di quarantena in solitaria. E c’è qualcuno che lo prende anche in giro. È il caso del connazionale Papu Gomez, che su Instagram ha postato una storia di Joaquin con la bevanda mate e Wilson sullo sfondo, il celebre pallone che faceva compagnia a Tom Hanks nel film Cast Away. Correa ha postato di nuovo la storia con una risata. I due sono amici, un po’ di sfottò in questo periodo così duro ci può stare.

La quarantena di Correa

Si allena forte, Joaquin. Tapis roulant e un po' di palestra per rimanere in forma in attesa della ripresa degli allenamenti. L'emergenza Coronavirus lo sta tenendo lontano anche dalla sua Desirée, in Spagna senza possibilità di rientrare in Italia. Il Tucu passa le giornate tra allenamenti, PlayStation e videochiamate. L'altra sera si è improvvisato anche cuoco. Così passa velocemente il tempo. E nel frattempo magari arriva anche una risposta-social al Papu.