Lazio, il messaggio della tifosa Anna Falchi: “Continuiamo a restare a casa”

ROMA - Sembra una vita fa quando la Lazio vinceva e Anna Falchi postava un suo scatto con la sciarpa biancoceleste addosso. Un rituale che si ripeteva ogni volta, anche perché la squadra di Inzaghi, prima dello stop, è stata protagonista di una cavalcata incredibile. La modella e attrice, in questo periodo di emergenza Coronavirus, è stata lontana dai social. Oggi il ritorno con un messaggio: “È passato tanto tempo e sono stata, come dire... asocial, si capisce? Piano piano sto capendo che bisogna in qualche modo reagire. Non ho parole giuste per riassumere il mio stato d’animo per tutto quello che stiamo vivendo, ma, come sempre l’essere umano si adatta e io come tutti voi mi sono abituata. Io resto a casa e oggi ancor di più. Non roviniamo quello che abbiamo fatto fino ad ora e continuiamo a farlo, restiamo a casa, per evitare che i nostri sacrifici siano vani!”. Il cammino per uscire da questo momento sarà ancora lungo. Magari però, nel giro di qualche settimana, tutto andrà meglio e la Lazio tornerà anche in campo. Per la gioia di tutti, Anna Falchi compresa.

Anna Falchi la portafortuna della Lazio