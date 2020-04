Lazio, gli auguri di Pippo Inzaghi al fratello Simone

ROMA - Un compleanno particolare quello di Simone Inzaghi. Senza genitori, senza il fratello Pippo, ma solo con gli affetti più cari del figlio Lorenzo e della moglie Gaia. Il tecnico della Lazio compie 44 anni, spegne le sue candeline dentro casa lontano dalla sua famiglia. Un evento per lui, che ha sempre mantenuto un solidissimo rapporto con papà Giancarlo e mamma Marina. E Pippo, su Instagram, ha postato una foto dal sapore retrò: “Quanta acqua sotto i ponti è passata da quel pranzo a Roma. Buon compleanno fratellino mio, ti voglio bene”. A giudicare dallo stile che hanno i due ex attaccanti nello scatto, di anni ne sono passati davvero un bel po’. Giovanissimi, vogliosi di gol, con un telefono modello Startac sul tavolo del ristorante. Sono diventati grandi allenatori oggi. Ma il loro legame è rimasto sempre lo stesso. “Mone” per Pippo è diventato un punto di riferimento tecnico e tattico. La Lazio vola, ma pure il Benevento. Oggi la chiamata telefonica tra i due per gli auguri ci sarà stata di sicuro. E ad un certo punto avranno pure parlato di campionato. Simone sogna la ripresa e lo scudetto, Filippo la promozione in Serie A. Obiettivi comuni.

Lazio, il compleanno in quarantena di Inzaghi